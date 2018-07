LUTTE CONTRE L’EXPLOITATION ILLEGALE DES PLAGES : La gendarmerie sévit à Mostaganem

La wilaya de Mostaganem semble prendre le sujet de la gratuité de l’accès aux plages au sérieux et ce, à travers l’application de la loi garantissant aux estivants le droit de détente en toute quiétude et sécurité. C’est ainsi qu’un plan d’intervention urgent a été établi par la gendarmerie nationale de la wilaya au niveau des différentes plages. Le commandant du groupement de la gendarmerie nationale a peaufiné un plan de lutte contre la mafia des plages et les commanditaires de la loi du gourdin. Les différentes unités de la gendarmerie nationale de la wilaya ; ont été instruites pour sévir contre les prétendus parkingueurs ; squattant les aires de stationnement et forçant les estivants automobilistes à payer les frais de stationnement et de l’accès aux plages. Par ailleurs, nous avons appris que les services de gendarmerie comptent sur la collaboration des citoyens ; appelés à porter plainte auprès de la brigade de gendarmerie la plus proche : à l’encontre des nouveaux barons des plages, en vue d’endiguer ses pratiques et permettre aux estivants de goûter au plaisir de la mer en toute quiétude. En ce sens, plusieurs interpellations et opération de saisie de parasols et de tables ont été enregistrées au niveau de plusieurs plages du littoral, à savoir les Sablettes, Hadjadj… dans le but d’assurer la sécurité du citoyen.