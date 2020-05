LUTTE CONTRE L’EPIDEMIE DU CORONAVIRUS : Les USA apportent un soutien financier à l’Algérie

L’ambassade des États-Unis à Alger a annoncé que son pays a fait don de deux millions de dollars à l’Algérie dans le cadre de la lutte contre l’épidémie du coronavirus. « L’ambassade des États-Unis à Alger est fière d’annoncer que le gouvernement américain apporte un appui de deux millions de dollars pour contribuer à lutter contre le COVID-19 en Algérie », lit-on dans le communiqué. Ce soutien financier, qui a pour but d’atténuer l’impact de la pandémie du coronavirus sur la société algérienne, « atteste des liens étroits de longue date entre nos deux peuples », précise le communiqué. Le don sera « canalisé par l’intermédiaire des organisations travaillant en coopération avec le gouvernement algérien pour lutter contre le virus », ajoute le communiqué. Par ailleurs, l’ambassade a tenu de préciser qu’après « des mois de lutte contre cette pandémie aux États-Unis et à l’étranger, l’Amérique reste le plus grand pays donateur à la riposte mondiale ». En effet, « depuis le début de l’épidémie du COVID-19, les États-Unis ont engagé plus de 900 millions de dollars dans le monde en aide d’urgence sanitaire, humanitaire, économique et au développement », souligne l’ambassade.