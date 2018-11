LUTTE CONTRE L’EMIGRATION CLANDESTINE : Sensibilisation sur l’offre d’emploi à Achaacha

La vague de migration clandestine ou irrégulière a pris une ampleur inédite de nos jours au niveau de la wilaya de Mostaganem. Des groupes organisent des traversées, parfois meurtrières. Lors de la traversée vers l'Europe, la plupart des migrants périssent suite au naufrage de leurs embarcations de fortune. Malgré cet état de fait, bon nombre de jeunes rêvent toujours de quitter de façon irrégulière leur pays pour l'Occident. Pour cela, une caravane organisée en collaboration avec différents dispositifs de soutien à l'emploi et la création d'entreprises comme l'agence d'emploi, la caisse nationale d'assurance chômage, l'agence de gestion de microcrédit, l'agence de soutien à l'emploi de jeunes ), sillonnera les différentes communes de la wilaya, car le départ a été donné depuis la commune d’Achaacha. Le principal but de cette campagne de sensibilisation est de décourager les éventuels candidats à l'immigration. Ces séances de sensibilisation seront meublées par le partage avec les jeunes, les informations sur les conséquences de l'immigration irrégulière et les différents programmes de création d'entreprises et offres d'emploi ainsi que de sensibiliser les jeunes afin de rejoindre les centres de formation afin de garantir leur avenir. Ces activités vont dans le sens de la lutte contre l'immigration irrégulière. En effet, des dizaines de tentatives d'émigration clandestine ont été déjouées cette année au large des côtes oranaises. Rien ne semble dissuader les candidats à l'immigration clandestine. Face à l'ampleur du phénomène, un plan spécial a été mis en place avec le renforcement des patrouilles en mer par des brigades maritimes et des contrôles au niveau de nombreux points par les sections de sécurité et d'intervention relevant de la gendarmerie de Mostaganem.