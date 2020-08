LUTTE CONTRE L’EMIGRATION CLANDESTINE : Mostaganem lance une campagne de sensibilisation

La caravane de sensibilisation sur les dangers du phénomène de l'émigration clandestine poursuit toujours ses actions dans la ville de Mostaganem. Composée de plusieurs associations et directions à savoir : la Jeunesse et des sports , représentée par une maison de jeunes mobiles et l’ODEJ, en plus des scouts musulmans et certaines associations actives, telles que « écologia » et l'Organisation pour l'environnement et la citoyenneté , cette caravane a sillonné plusieurs communes à travers la wilaya , à l’exemple de celles de Hadjadj puis Achaàcha, Benabdelmalek Ramdane et Belattar où des actions de sensibilisation ont été menées au niveau des différentes plages en direction des estivants. A cet effet, les jeunes se sont présentés en demandant des explications sur cette rencontre. Il y avait une affluence de ces derniers qui ont été accueillis et reçus des explications nécessaires. En ce sens, des dépliants portant sur des explications sur les dangers de l’émigration clandestine ont été distribués. Notons que ce phénomène est devenu un fléau dévastateur qui ronge la société notamment les jeunes. En cette occasion, plusieurs bavettes ont été distribuées, et des affiches portant des conseils ont été collées ainsi que l'organisation d'ateliers pour les enfants afin de les sensibiliser à respecter les mesures sanitaires. Des cadeaux ont été également distribués aux participants. S’ajoute à cela l’organisation d’un volontariat pour le nettoyage des plages.