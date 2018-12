LUTTE CONTRE L’EMIGRATION CLANDESTINE : Des passeurs arrêtés et une barque saisie

Les éléments de la brigade territoriale de Mostaganem, sous le commandement du chef de la compagnie de Mostaganem, secondés par les éléments de la première section de sécurité et d’intervention de Mostaganem, sont parvenus à arrêter les membres d’un réseau spécialisé dans l’organisation d’émigration clandestine, et dont l’âge varie de 27 à 39 ans, en date du jeudi 13 décembre 2018 à 16 heures ,et à saisir 09 jerricans en plastique d’une contenance de 30 litres chacun, d’un moteur de marque ‘’Yamaha’’ et une barque de pèche, après la fouille d’un domicile de l’un des suspects , ordonnée par le procureur de la république du tribunal de Mostaganem.