LUTTE CONTRE L’EMIGRATION CLANDESTINE : 11 arrestations à Sidi Lakhdar et Ouled Boughalem

Dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine par la voie maritime, les éléments des unités du groupement territorial de la gendarmerie nationale de Mostaganem, sont parvenus dans diverses opérations menées, à démanteler deux réseaux spécialisés dans l’organisation de l’émigration clandestine. La première opération effectuée à travers le territoire communal d’Ouled Boughalem s’est soldée par l’arrestation de six (06) individus et la saisie d’une embarcation dotée d’un moteur et un véhicule de marque ‘’Expert’’. Quant à la seconde opération, elle s’est déroulée à Sidi Lakhdar et s’est soldée par l’arrestation de cinq (05) autres personnes qui s’apprêtaient à quitter le territoire national à bord d’une barque, équipée d’un moteur. Les mis en cause seront traduits par devant la justice, dès la fin de l’enquête.