LUTTE CONTRE L’ANALPHABETISME : Plus de 8000 analphabètes recensés à Mostaganem

En ce sens, l’annexe de l’alphabétisation de la wilaya compte à présent un effectif de 3165 alphabètes de niveau 1 et d’un nombre de 4882 autres alphabètes de niveau 2. Une fois bouclé le niveau 2, les alphabètes pourront aller selon leur choix, aux centres de la formation professionnelle et de l’apprentissage, CFPA, CNEG ou s’intégrer dans les dispositifs de soutien, ANSEG, ANGEM et CNAC. Ces alphabètes sont pris en charge par un encadrement de 479 enseignants. Le nombre d’alphabètes de niveau 1 dans les zones rurales est de 96 individus, en suburbain de 21 personnes et en urbain de 77 sujets alors que le niveau 2 est de 173 alphabètes dans les zones rurales, 35 en suburbain, de 97 en urbain. Il a été enregistré l’abstinence au niveau des zones éloignées par le fait que les parents n’autorisent pas la gente féminine de suivre les cours d’alphabétisation. A cet égard, l’annexe consent des efforts pour rapprocher la formation par l’ouverture des locaux près de cette catégorie sociale en réponse à l’obstination des parents. Les alphabètes poursuivent les cours dans les structures de la jeunesse et des sports, de la culture, des mosquées, des écoles coraniques, des centres de solidarité, des centres de rééducation, des associations, des besoins spécifiques etc. Du coup, le taux d’alphabétisation a sensiblement baissé par rapport aux années précédentes dira, le chargé du service de la formation de l’annexe d’alphabétisation de la wilaya de Mostaganem.