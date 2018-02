LUTTE BIOLOGIQUE CONTRE LES INSECTES NUISIBLES : Une expérience réussie à Oran

La lutte biologique contre les insectes nuisibles aux cultures agricoles a donné "d'excellents résultats" en termes de rendement et de qualité, affirment les responsables de la station régionale d'Oran de la protection des végétaux (SRPV). Ce procédé qui permet d'éliminer les insectes ravageurs sans le recours aux pesticides s'est généralisé au fil des dernières années aux différentes spéculations localisées dans les wilayas d'Oran et d'Aïn Témouchent, couvertes par la SRPV indiquée. "Le développement de cette technique a atteint un niveau à même de répondre aux besoins exprimés dans l'ensemble de la région Ouest du pays", a déclaré à l'APS Nawel Bekri, directrice de la SRPV, structure relevant de l'Institut national de protection des végétaux (INPV). La lutte biologique, a-t-elle fait savoir, a connu un bond considérable depuis 2012, année de la création par la SRPV d'Oran du "Centre d'élevage d'auxiliaires", implanté à proximité de son siège au niveau de la commune de Misserghine. "C'est dans ce centre que sont élevés les insectes utiles (auxiliaires) identifiés comme efficaces pour la lutte contre les espèces nuisibles", a expliqué la directrice de la SRPV, signalant que les lâchers des auxiliaires dans les champs agricoles s'effectuent en fonction du cycle biologique des parasites. La mise en œuvre de ce dispositif a ainsi chassé le spectre des fléaux enregistrés par le passé au niveau de certaines cultures, dont celles revêtant un caractère stratégique comme la pomme de terre et la tomate. Ces deux produits occupent à ce titre une place prépondérante dans la mission dévolue à la SRPV qui a pour finalité de "contribuer à la lutte phytosanitaire et, par voie de conséquence, à garantir la sécurité alimentaire du pays", a souligné Mme Bekri.