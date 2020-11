LUTTE ANTITERRORISTE : Un élément de soutien aux terroristes arrêté

Un élément de soutien aux groupes terroristes et huit (08) narcotrafiquants ont été arrêtés et plus de 7 quintaux de kif traité saisis en différentes wilayas du pays par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) lors de multiples opérations exécutées du 28 octobre au 3 novembre, a indiqué mercredi un bilan opérationnel du ministère de la Défense nationale (MDN). Ainsi, dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP "a arrêté un (01) élément de soutien aux groupes terroristes à Oum El-Bouaghi, tandis que deux (02) bombes artisanales ont été découvertes et détruites à Guelma". Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et "en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le phénomène du narcotrafic dans notre pays", des détachements de l'ANP "ont arrêté, en coordination avec les services de la Gendarmerie nationale, les Garde-frontières, les Garde-côtes et les services des Douanes, huit (08) narcotrafiquants et saisi, lors d'opérations distinctes, des quantités de kif traité s'élevant à 755,57 kilogrammes", précise la même source. A ce titre, des Garde-côtes "ont arrêté à Ghazaouet deux (02) narcotrafiquants en leur possession 485 kilogrammes de kif traité", alors qu'un autre détachement de l'ANP "a saisi 142 kilogrammes de la même substance à Béchar". De même, les services de la Gendarmerie nationale, en coordination avec les Garde-frontières "ont arrêté, à Tlemcen et Mostaganem, (02) narcotrafiquants et saisi 66,15 kilogrammes de la même substance", tandis que des Garde-côtes "ont saisi 62,42 kilogrammes de kif traité à Ain Témouchent et Oran".