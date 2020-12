LUTTE ANTITERRORISTE : L’expérience algérienne "exhaustive et intégrée"

M. Chihab a affirmé, lors des travaux de la 2e réunion tenue par visio-conférence dans le cadre d’une série de consultations qu’effectue l’ONU en collaboration avec l’UIP aux fins d'élaborer des dispositions législatives types au profit des victimes du terrorisme, que l’expérience algérienne dans la lutte antiterroriste est «une expérience exhaustive et intégrée», dont l’objectif ne s’était pas limité uniquement à la lutte contre ce fléau qui a tant coûté aux Algériens, mais a également concerné l’accompagnement des victimes de la tragédie nationale en vue de panser leurs blessures ». En effet, M. Chihab qui s’exprimait en sa qualité de membre du Groupe consultatif de haut niveau de l’Union interparlementaire (UIP) sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, estime également que "le plébiscite de la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale était la plus grande reconnaissance qu’avait apportée le peuple algérien à ces victimes ». "Le terrorisme a fauché la vie de milliers de femmes et d’hommes en Algérie et dans d’autres lieux dans le monde et il est du devoir de tous de rendre hommage aux victimes, sans oublier ceux qui portent en eux les séquelles de ce fléau », a relevé M. Seddik Chihab. Pour M. Chihab, l'hommage rendu aux victimes du terrorisme qui devra consolider les efforts consentis dans la lutte contre le terrorisme, aidera à informer les générations futures de ce fléau et de l’étendue des drames et blessures qu’il avait laissées. Chihab a fait part à cette occasion, de l’engagement de l’Algérie à accompagner toutes les démarches visant à lutter contre tout genre d’extrémisme, ainsi que de sa disponibilité à contribuer à la formulation de ces dispositions juridiques, tout en y apportant son expertise.