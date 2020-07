LUTTE ANTITERRORISTE : Destruction d'une bombe artisanale à Tizi-Ouzou

Une bombe de confection artisanale a été découverte et détruite dimanche, lors d'une opération mené par un détachement de l’Armée nationale populaire à Tizi-Ouzou, a indiqué lundi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 5 juillet 2020, une (1) bombe de confection artisanale à Tizi-Ouzou en 1ère Région militaire", précise la même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts soutenus visant à endiguer la propagation du fléau de narcotrafic dans notre pays, des Garde-frontières, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, "ont saisi une grande quantité de kif traité s'élevant à quatre (4) quintaux et 97 kilogrammes, suite à une patrouille de fouille et de recherche menée près de Beni Ounif, wilaya de Bechar (3ème Région militaire)", tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale "ont appréhendé, à Tlemcen (2ème Région militaire), trois (3) narcotrafiquants en possession de 48 kilogrammes de kif traité", a ajouté le communiqué.