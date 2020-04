LUTTE ANTITERRORISTE : Arrestation d'un terroriste recherché à Illizi

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a capturé, ce 24 avril 2020 dans la localité frontalière de Debdeb, wilaya d'Illizi en 4ème Région Militaire, le terroriste (01) recherché dénommé «Younsi kouider», qui avait rallié les groupes terroristes en 2012. Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des opérations visant à endiguer la propagation du fléau des drogues dans notre pays, un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a saisi, en coordination avec les services de la Sûreté Nationale à Tlemcen en 2ème Région Militaire, une grande quantité de kif traité s'élevant à (04) quintaux et (45) kilogrammes, alors que des éléments de la Gendarmerie Nationale ont saisi (30) kilogrammes de la même substance à Skikda en 5ème Région Militaire. Dans le même contexte et au niveau de la 2ème Région Militaire, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Relizane, (04) narcotrafiquants et saisi (14) kilogrammes de kif traité, tandis qu'un détachement combiné de l'ANP a saisi, en coordination avec les services des Douanes, (1500) comprimés de psychotropes détenus par deux narcotrafiquants qui étaient à bord de deux (02) véhicules touristiques, à Mascara.