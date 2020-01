LUTTE ANTITERRORISTE : 2 terroristes abattus à Jijel

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée Nationale Populaire a abattu, ce vendredi, après-midi du 10 janvier 2020, lors d'une embuscade dans la localité de Mechatte commune de Mélia, wilaya de Jijel/ 5°RM, deux (02) dangereux terroristes. Il s'agit du terroriste « Ouga Mahieddine » dénommé « Abou Oubeida » qui a rallié les groupes terroristes en 1993 et le terroriste «Laaouar Chawki » dénommé «Ibrahim Abou Mouslim » qui a rallié les groupes terroristes en 1995. Cette opération qualitative a permis la récupération de deux (02) pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, trois (03) chargeurs garnis, deux (02) jumelles de nuit et d'autres objets. Cette opération vient de renforcer la dynamique de résultats positifs réalisés par les unités de l'Armée Nationale Populaire, et dénote leurs permanentes veille et disponibilité, à travers le pays, pour faire face à toute tentative visant à porter atteinte à sa sécurité et sa stabilité, indique un communiqué du ministère de la défense nationale (MDN).