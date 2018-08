LUTTE ANTI-TERRORISTE : Une bombe artisanale détruite à Ain Defla

Une cache contenant une bombe de confection artisanale a été détruite mardi par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué mercredi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 7 août 2018 à Ain Defla (1ère Région militaire), une cache contenant une (1) bombe de confection artisanale, des téléphones portables et d’autres objets", précise la même source. Par ailleurs, et dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l’Armée nationale populaire, "a appréhendé, en coordination avec les services de Sureté nationale, à Tamanrasset (6e RM), deux (2) narcotrafiquants à bord d’un véhicule tout-terrain, en possession d’une importante quantité de psychotropes s’élevant à 29. 600 comprimés".