LUTTE ANTI-CORRUPTION : L’avant projet de loi présenté avant fin décembre

L’Organe national de prévention et lutte contre la corruption (ONPLCC) a entamé ses consultations pour l’élaboration d’un avant-projet de loi et le soumettre au gouvernement avant la fin de l’année en cours. L’objectif de ce texte est de mettre en place une politique nationale de prévention contre le phénomène de la corruption. Pour ce faire, le comité a fixé cinq axes sur lesquels les organes et les acteurs concernés seront consultés, à l’instar des ministères, société civile, le patronat, les experts, la justice et les média sont appelés à élaborer leurs propositions. Le comité s’est ainsi basé sur le principe de la transparence dans la gestion et fait appel à l’utilisation des TIC pour la traçabilité et permettre l’accès à l’information pour ceux qui en auront besoin. Parmi les organismes sollicités figurent, le Forum des chefs d’entreprises, (FCE), qui est encours de préparation d’une série de propositions au comité de prévention contre la corruption. Selon son président, Sami Agli, le FCE rendra dans les prochains jours ses remarques et propositions dans lesquelles il mettra plusieurs remarques contre « ce phénomène qui est devenu dangereux pour notre économie » a-t-il ajouté.