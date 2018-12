LOYER DES LOGEMENTS SOCIAUX : 7 jours de délai pour les mauvais payeurs

En effet, ces derniers ont reçu leurs dernière sommation de régulariser leurs situations financières, et ce à travers des mises en demeure, les contraignant à s’acquitter de leurs dettes, dans un délai de 07 jours. Dans ce sens, les services des OPGI, affirment, que le cumul des impayés a atteint des montants astronomiques, et ce malgré que le loyer exigé ne dépasse pas les 2500 DA. Dans le même sillage, les rapports des OPGI de certaines wilayas, rapportent que des milliers de bénéficiaires, n’ont à ce jour, pas versé aucun centime de leurs redevances. Et ce malgré les dispositions de facilitations, mises en place, telle que la présence des services de l’OPGI, dans pratiquement, chaque pole de logement, et la possibilité de payer avec un échéancier de paiement. De leur coté, les bénéficiaires dénoncent, la présence d’un traitement à deux poids, deux mesures. Ils expliquent que les bénéficiaires issus de l’habitat précaire n’ont reçu aucune mise en demeure, et ce depuis, la réception de leurs logements. Alors que les bénéficiaires des autres catégories, ont commencé à recevoir des sommations, dés que leurs dettes dépassait les 15 000 DA.