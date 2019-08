LOUZA (SIDI BEL ABBES) : Une pastèque envoie 04 personnes à l'hôpital

04 membres d'une même famille, domiciliés à Louza, daïra de Ténira ,40 km au sud de Sidi Bel Abbès, ont été victimes d'une intoxication alimentaire, dans l'après-midi de lundi dernier, après avoir mangé une pastèque vendue par un marchand ambulant, apprend-on d'une source bien informée. Les 04 personnes, le père H.C de 50 ans, la mère F.M ,51 ans et les 02 enfants de 14 et 11 ans, auraient senti les premiers signes d'infection 03 heures seulement après la consommation de la pastèque : une température élevée, vomissements et douleurs abdominales atroces, selon la même source. Ils ont tous été évacués aux UMC de l'EPH de Télagh où des soins intensifs leur ont été prodigués par les équipes médicales et paramédicales en permanence. Leurs jours seraient hors du danger, a indiqué une source médicale.