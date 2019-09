LOTS DE TERRAIN A SIDI BEL ABBES : Plus de 2000 demandes à la traîne à Theghalimet

Dans les 52 APC que compte la wilaya de Sidi Bel Abbès, Tèghalimet semble être la seule à ne donner aucune suite à plus de 2000 postulants en attente depuis des années, à un dénouement heureux au problème de lots de terrains" dont les demandes, ont-ils souligné non sans regrets et inquiétude, ont été déposées à la mairie il y a plus de 5 ans."Depuis lors ,lancent certains d'entre eux, nous souffrons les martyres du fait que les centaines de dossiers se retrouveraient sans doute ,à la traîne ,dans des casiers poussiéreux des services de l'A.P.C 'sans suite aucune ,alors que le nombre des prétendants à ces lots de terrains ne fait qu'agrandir d'un jour à l'autre".D'autres plaignants renchérissent:" Après les mouvements de protestation organisés ici et là pour faire valoir ce que de droit, les élus , responsables locaux et ceux de la Wilaya nous ont arrosés de leurs beaux discours, en nous promettant monts et merveilles ;mais hélas, ce n'était que peine perdue ,des promesses mensongères conçues comme ''un coup d'épée dans l'eau.Le maire ayant réagi à ces interventions, dira à son tour qu'il ne cesse actuellement de faire l'objet de pressions exaspérantes exercées par les postulants et leur demande de faire preuve davantage de rigueur et de patience face à cette situation due vraisemblablement à l'inexistence de lotissements pouvant servir d'assiettes foncières à cette formule d'habitat.