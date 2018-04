LOISIRS : Un Disneyland ‘’algérien’’ à l’horizon

Lors d’une conférence donnée hier, le 8 avril 2018 au Centre international des conférences (CIC) , le président de la Société d’investissement hôtelière (SIH) , M. Hamid Melzi a précisé la liste des projets sur lesquels travaille actuellement la société ainsi que l’état d’avancement de ces derniers. S’agissant du centre de thalassothérapie de Sidi Fredj qui est en cours de rénovation, M. Hamid Melzi a annoncé un changement des tarifs. Le président de la SIH a justifié ce choix par la modification de la liste des services proposés et de leur qualité. Il a également annoncé la création d’un nouveau centre de thalassothérapie à Moretti. A propos du parc zoologique de Ben Aknoun, il proposera à l’avenir un aquarium, un terrain de golf ainsi que de nouvelles attractions selon M.Hamid Melzi. Il a ajouté que de nouvelles espèces d’animaux allaient être ajoutées à celles déjà présentes. Ce dernier projet coûtera selon lui 59 milliards de dinars et le prix de l’entrée sera fixé à 100 Da. Une délégation de Disney USA devrait visiter le parc ce mardi 10 avril et étudier avec la SIH la possibilité de le transformer en Disneyland Algérie.