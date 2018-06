LOI SUR L’INTERDICTION DU TABAC EN LIEUX PUBLICS : Le tabac tue chaque jour 45 Algériens !

S’exprimant, hier le dimanche 10 Juin 2018, à l’émission ‘’L’Invité de la rédaction’’ de la chaine 3 de la Radio Algérienne, le président du Comité de prévention et de sensibilisation aux dangers du tabagisme perçoit cette loi comme une avancée notable en matière de protection des citoyens contre l’«intoxication tabagique ». Pour le professeur Nourdine Zidouni, en plus d’amener les accros du tabac à ne plus fumer, il faut parallèlement protéger la population des non fumeurs soumis à un tabagisme passif « tout aussi dangereux ». Mais avant tout, relève ce praticien, l’effort devrait d'abord tendre à responsabiliser les autorités au niveau régional, afin qu'elles facilitent l’installation d’un comité de prévention au sein de chaque wilaya, appuyé de brigades mixtes chargées de faire appliquer cette loi dans tous les espaces publics. Pour rappel, le tabagisme en Algerie c’est plus de 15.000 morts pars an et une moyenne de 45 décès par jour. Des chiffres qui font froid dans le dos. Il reste malheureusement est à l'origine de 60% du nombre global des types de cancer en Algérie, selon le registre national du cancer qui indique que le cancer de l'appareil respiratoire arrive en tête avec celui de la sphère ORL à hauteur de 42%, suivi de celui de la vessie (28%) et du pancréas (22%).