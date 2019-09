LOI DE FINANCES 2020 : Plus d’impôts pour les start-up

Le Premier ministre, M.Noureddine Bedoui a insisté, samedi 14 Septembre 2019 à Alger, sur l'encouragement à la création de start-up, à travers leur exonération des impôts et taxes. A l'ouverture de la conférence nationale sur les start-up, M. Bedoui a fait état de l'introduction de dispositions dans le projet de loi de finances (PLF 2020) relatives à l'exonération des start-up et des investissements des jeunes porteurs de projets des différents impôts et taxes et la mise en place de mesures incitatives à même de leur faciliter l'accès au foncier aux fins d'extension de leurs projets. Le Premier ministre a également fait part de mesures pour faciliter l'inscription des start-up au registre de commerce, outre leur dispense de disposer d'un local. Par ailleurs, M. Bedoui a rappelé la consécration de plus de 8.000 locaux non exploités dans les agglomérations, au niveau national, au profit des jeunes porteurs de projets, rappelant que cette opération avait été lancée en juin dernier.