LOI DE FINANCES 2020 : Bensalah exige plus de rationalité

Le mardi 3 septembre, le chef de l’État a reçu son premier ministre M.Noureddine Bedoui. Plusieurs sujets ont figuré à l’ordre du jour de cette audience dont la loi de finances 2020, la rentrée sociale, et sa participation au sommet international au Japon. Selon la télévision publique, le premier ministre a exposé les préparatifs du projet de la loi de finances 2020, expliquant les mesures adoptées par le gouvernement pour la maîtrise des dépenses publiques et la réduction du déficit budgétaire. M. Abdelkader Bensalah a donné des instructions au gouvernement pour l’adoption d’une politique rationnelle dans la préparation du projet de loi de finances pour l’exercice 2020 selon la même source. Toujours en ce sens, le chef de l'Etat, a instruit le gouvernement à faire preuve de rigueur et de rationalité dans l'élaboration de la loi de finances 2020, sans porter atteinte à la politique sociale de l'Etat. Il a souligné que ces deux mesures sont une nécessité dictée par une conjoncture interne et externe difficile, qui ne doit pas se faire au détriment de la politique sociale de l'Etat, tout en assurant que cette dernière sera maintenue toujours au bénéfice des catégories sociales démunies. En plus d'un exposé sur les dispositions visant à garantir les conditions d'une bonne rentrée sociale, scolaire et universitaire, le premier ministre a également informé le chef de l'Etat des mesures prises par le gouvernement en vue d'améliorer les services publics, notamment dans le domaine de la santé, de même que celles arrêtées pour pérenniser les activités des entreprises privées propriétés des personnes faisant l'objet de poursuites judiciaires.