LOGEMENTS SOCIO-LOCATIFS DE FRENDA (TIARET) : La liste des 1183 logements sera connue le 16 avril

Le communiqué indique que la commission des recours a jugé nécessaire de faire des compléments d’enquête relatifs à 52 recours, où 28 autres sont en cours d’étude. Elle a écarté 6 bénéficiaires et aurait retardé l'approbation pour 9 autres, sans aucune précision, hormis que la bonne nouvelle dont l'impact reflétait une symbolique chère aux citoyens, celle de la remise des clés, coïncidant avec la journée nationale du savoir, à savoir: le 16 avril 2020. Pour rappel, cette liste des 1183 logements sociaux, est attendue depuis plus de 7 années et qualifiée par des milieux observateurs et responsables, comme étant celle de la "fitna",eu égard aux dépassements enregistrés, lors de son affichage et les événements qui ont eu lieu dans la commune de Frenda, lesquels ont été illustrés par des contestations, des sit-in, des marches pacifiques et des fermetures des sièges d'A.P.C et de la daïra, durant des semaines, comme le confirment les différents rapports des services de sécurité, tous corps confondus ainsi que les différentes couvertures médiatiques sans citer les «ordonnances" qui ont flambé les réseaux sociaux. Faudrait-il rappeler que la commune de Frenda, connait actuellement une démographie galopante d'une part et qui n'a jamais été fait étude des milieux responsables des statistiques, d’autre part. Un segment de propositions qui n'a pas été adapté dans les paramètres de stratégie de l'avenir. A cela, s'ajoute un exode rural non contrôlé avec d'autres statistiques de demandeurs d'emplois, eu égard à des espaces d'investissement qui ont été injectés mais sans impact. En somme, la décision du wali de Tiaret, de passer au peigne fin les recours, a été salutaire et beaucoup reste à faire au niveau de la wilaya de Tiaret, où certains services ne contrôlent pas la vérité des chiffres et la rigueur des statistiques et voire que le dossier du logement à Tiaret, est loin d’être maîtrisé, et ce en considérant l’écho des grognes populaires et la déperdition des normes de citoyenneté,...Un héritage d'une triple décennie qui a valu à cette wilaya, le paiement des affres léguées par les décideurs de ces décennies.