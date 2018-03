LOGEMENTS SOCIAUX : La révision du salaire n’exclura pas le demandeur

Le ministre de l'Habitat, Abdelwahid Temmar, a indiqué, jeudi dernier à Alger, que les demandeurs de logements publics locatifs (LPL) dont le salaire aura connu une hausse après le dépôt et l'étude de leurs dossiers ne seront pas exclus du programme. A une question du sénateur de Relizane, concernant le sort des demandeurs de logements sociaux dont les salaires seront revus à la hausse entre la date de dépôt de leur dossier de demande et la date de réception du logement social, le ministre a indiqué que les instances compétentes prennent en compte le revenu mensuel du demandeur du logement social durant la phase d'étude du dossier.«Le montant des revenus du demandeur du logement social est noté lors de l'étude du dossier et reste inchangé, même si le revenu est revu à la hausse, le bénéficiaire ne sera pas exclu. Nous prenons en compte la fiche de paie qui figure dans le dossier», a expliqué le ministre.