LOGEMENTS SOCIAUX ‘’LSP ‘’EN SOUFFRANCE A EL KERMA : Les souscripteurs interpellent le wali d’Oran

L’ex wali d’Oran, Cherifi Mouloud a déclaré haut et fort que des chantiers du programme LSP de l’ancien plan quinquennal ne pourront être livrés pour cette fin d’année, comme prévu. Les acquéreurs qui se comptent par milliers, attendent ce programme de livraison des logements sociaux participatifs (LSP) en souffrance depuis 2007 à travers la wilaya. En dépit de cela et des engagements du chef de l’exécutif qui avait donné fin 2011, comme ultimatum pour la livraison des dernières unités du programme LSP, devra être revu. Depuis leur lancement, certains chantiers accusent un taux d’avancement très faible, ne dépassant pas les 30% en raison, d’une part, du manque de moyens matériels et humains engagés par les entrepreneurs et d’autre part l’envolée spectaculaire des matériaux de construction et notamment la non qualification des entreprises désignées pour la réalisation de ce programme. Actuellement, près de 102.000 unités, toutes formules confondues sont sanctionnées. Les travaux de réalisation de ces 42 logements sociaux de type LSP ont été lancés par le promoteur immobilier EURL LKSUB en 2011 et le permis de construire lui a été délivré en 2013 par les services compétents de la wilaya d’Oran, malheureusement il est décédé et depuis, le chantier est abandonné et les travaux sont à l’arrêt jusqu’à l’heure actuelle. Les souscripteurs de ce programme ne sachant plus à quel saint se vouer, sollicitent l’intervention de l’actuel wali d’Oran Djellaoui Abdelkader pour leur venir en aide pour la relance dudit projet sachant bien que la majorité des souscripteurs ont réglé la totalité des tranches par contre les autres ont réglé la première tranche et nous ont indiqués que l’aide de la CNL n’est pas parvenue avant le décès du promoteur immobilier LKSUB .Il faut signaler qu’une commission ad hoc est chargée d’écarter les intrus et opportunistes inaptes au prochain programme. En fait, et selon les arguments du wali, ils seront exclus de facto tout en risquant le retrait de leur agrément en raison de cet échec. Des circonspections ont été établies à l’adresse des entreprises de service public à l’exemple de la Sonelgaz et de la SEOR pour activer la cadence des travaux de VRD et la viabilisation des sites concernés. Rappelons que la nouvelle loi sur la promotion immobilière prévoit des peines de prison allant jusqu’à cinq ans ainsi qu’une amende qui peut atteindre 2 millions de dinars à l’encontre des mauvais promoteurs. Cette loi prévoit, également, un mécanisme juridique pour encadrer les opérations inscrites dans le cadre de la vente sur plan.