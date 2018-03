LOGEMENTS SOCIAUX A TIARET : La liste des 327 logts enfin affichée à Medrissa

Ce lundi 5 mars 2018, les autorités locales et à leur tète, le P/APC, ont rendu public la liste des 327 logements sociaux, une liste qui faudrait-il rappeler, a été collée aux murs des grands espaces qui connaissent des engouements de la population de la commune de Medrissa, à quelque 60 km au sud du chef-lieu de wilaya de Tiaret. Cette liste a été affichée sans bruit et sans vent et a été vivement admise par l’opinion publique et dans ce sens une source responsable nous dira que les délais de réalisation de ces logements étaient dans les normes et que près de 3500 demandeurs de ce type de logements, ont été enregistrés et que les délais de recours demeurent toujours ouverts pour les personnes qui se sentent lésées tout à noter qu’aucun incident n’a eu lieu. Pour rappel, certaines familles au niveau de la cite GMS attendent toujours leur relogement ,cette cité est un ensemble de chalets militaires qui ont été habités par des citoyens juste après l’indépendance en notant que la proposition du wali stipulant l’éradication de ces lieux a été retenue cependant les habitants de cette cité se sont scindés en groupes diamétralement opposés justifiant leur refus par le grand nombre de ménages à l’intérieur d’une même famille et le nombre de demandeurs est en perpétuelle évolution et toujours dans le même cadre, l’on apprend de source responsable que la commune de Medrissa a bénéficié dernièrement d’un quota de logements AADL estimé à 100 unités.