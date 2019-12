LOGEMENTS SOCIAUX A ORAN : La feuille de route du wali pour l’affichage des listes

Le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui a présidé une réunion consacrée au dossier du logement en présence des directeurs de l’exécutif concernés par ce secteur. Lors de cette réunion, le wali a insisté sur le respect du planning d’affichage des listes des demandeurs de logements à travers les communes de la wilaya. Cela concerne 4.100 logements d’ici la fin du premier trimestre 2020. Plus précisément, il s’agit des listes de 300 logements à Sidi Benyebka, 300 logements à Mers El Hadjadj et 156 logements à El Kerma qui seront affichés dans les jours à venir après la fin des enquêtes sociales. D’autres listes des bénéficiaires seront affichées avant la fin du premier trimestre, il s’agit de 600 logements, 348 Hassi Bounif, 300 Benfreha, 200 Hassi Mefsoukh, 400 Bethioua, 300 Ain El Bia, 700 Misserghine, 500 Bousfer et El Ançor. Ces listes seront affichées le mois prochain. Le wali d’Oran a également donné des directives aux chefs de daïras d’Arzew et Gdyel pour accélérer les enquêtes sociales concernant 1300 logements à El Mohgoun et 500 logements à Gdyel. Lors de cette réunion, un exposé a été fait par le chef de la daïra d’Oran concernant les enquêtes sociales des demandeurs à points de la commune d’Oran qui est en finalisation. Le wali d’Oran a demandé au directeur de l’OPGI de créer une cellule qui sera chargée de vérifier la liste des bénéficiaires proposés dans le fichier national, la liste provisoire des bénéficiaires sera affichée suite à la fin du travail de cette cellule. le wali d’Oran a donné également des directives aux responsables pour faire face au phénomène des bidonvilles qui défigurent l’image de la ville notamment les taudis réalisés sur le patrimoine forestier ou des terres destinées à accueillir des équipements publics. À propos du LPA dans son ancienne formule et le LSP qui enregistre un retard dans la réalisation. Le secrétaire général de la wilaya a été chargé par le wali d’Oran pour la création d’une commission de wilaya pour inspecter la situation de ces projets et la levée de toutes les contraintes qui ont empêché la réception de ces logements. Soit des entraves administratives ou des dépassements de la part de quelques promoteurs, un rapport sera établi et remis au wali pour prendre les mesures nécessaires. A propos du nouveau pole urbain Ahmed Zabana, le wali d’Oran a ordonné au directeur régional de l’AADL de fournir toutes les informations nécessaires concernant la réception des logements pour les représentants des souscripteurs. Concernant les équipements, le directeur de l’éducation, le directeur de la programmation, les directeurs concernés dans le secteur de l’habitat afin d’élaborer un plan qui concerne la situation de ces équipements notamment réalisés et réceptionnés récemment et ceux projetés à l’ avenir.