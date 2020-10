LOGEMENTS SOCIAUX A MASCARA : Fuite de la prochaine liste des bénéficiaires

Plusieurs citoyens ayant eu connaissance qu’ils ne figurent pas sur les listes de logements sociaux de leurs communes respectives suite à des informations provenant de fuites au niveau de l’enquête effectuée dans les services des Domaines, se manifestent d’ores et déjà. Sans attendre, ils se dirigent vers la presse pour exposer leurs préoccupations et veulent attirer l’attention des responsables de la wilaya tout en reprochant aux membres des commissions et à leurs têtes les chefs de daïra, de toutes sortes d’accusations dont certaines sont gratuites. Les informations circulent librement à partir de toutes les administrations par où transitent les listes durant l’enquête. En effet, certains cas sociaux vraiment dans le besoin furent tout simplement exclus selon la source, en particulier ceux qui ont des personnes âgées, malades ou handicapés, à charge, pendant que d’autres cas, pas dans le besoin urgent figurent sur les listes. Parmi les protestataires figure cette veuve qui loge avec ses trois enfants dans un garage sans la moindre commodité, pas de sanitaire, pas d’eau pas de fenêtre pour l’aération, vivant avec une fuite de gaz permanente qui met leurs vies en danger. Son dossier déposé en 2007 sous le n° 1579 au niveau de la daïra de Ghriss, cette veuve avec une fille de 28 ans atteinte d’une maladie ‘’épilepsie temporale’’ dossier déposé en 2003 à Ghriss toujours. Dans la daïra de Tizi, il y a cette maison où habitent quatre familles avec 17 personnes dans quatre pièces, un seul sanitaire, l’humidité, tous atteints d’asthme certificats à l’appui, ou ce moudjahid avec deux enfants, locataire à Khessibia dans la daïra de Mascara, dossier déposé en 2005. Les listes des bénéficiaires de logements sociaux devront en principe être bien étudiées avant l’affichage, et ne porter que les personnes vraiment dans le besoin de bénéficier d’un logement social.