LOGEMENTS SOCIAUX A FROHA (MASCARA) : Les exclus de la liste des bénéficiaires en colère

Après l'affichage de la liste nominative des bénéficiaires des 20 logements sociaux à Froha, dans la daïra de Tizi wilaya de Mascara, de nombreux exclus, très en colère, se sont présentés au siège de la commune pour déposer leurs recours. Ils s'interrogent sur le pourquoi de l'affichage de vingt noms seulement sur plus de mille demandes de logements déposées auprès des services concernés. Ils jugent que la liste des 20 logements sociaux est inacceptable et le nombre très réduit, étant donné que pas moins de mille demandeurs de logement de la localité avaient déposé leurs dossiers il y a plus de vingt ans, et dont la situation sociale laisse à désirer, et se demandant pourquoi les autorités n'ont pas programmé un nombre suffisant de logements, qui n'aurait certainement pas posé problème, considérant ceci comme une marginalisation de la commune, de la taille de Froha, en superficie et en population. Ils sollicitent les autorités locales et de wilaya de programmer dans un proche avenir, de nouveaux projets, et un nombre raisonnable de logements.