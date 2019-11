LOGEMENTS PUBLICS : Délivrance des titres de propriété dans un délai de 6 mois

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui a présidé, à Alger, une réunion du Gouvernement lors de laquelle il a appelé à la mise en application du plan d’action portant autorisation de tout citoyen de posséder, dans un délai de six (06) mois, le titre de propriété de son logement privé ou réalisé dans le cadre des programmes publics du logement, ont indiqué les services du Premier ministre dans un communiqué. Lors de cette réunion, le ministre de l’Habitat a présenté un exposé sur l’approche pratique visant à mettre en application la décision du Gouvernement portant « autorisation de tout citoyen de posséder, lors des six (06) mois prochains, le titre de propriété de son logement privé ou réalisé dans le cadre des programmes publics du logement ». Il a été procédé, dans ce sens, à la présentation des recommandations sanctionnant une réunion présidée par le ministre de l’Habitat en présence de tous les secteurs concernés et des responsables des promoteurs immobiliers publics de l’Agence (AADL), de l’entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) et des Offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI) en vue de mettre en place un plan d’action à suivre pour atteindre les objectifs tracés par le Gouvernement.