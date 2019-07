LOGEMENTS PROMOTIONNELS AIDÉS (LPA) : Premiers quotas livrés à partir d’août

Lors de sa visite, faite récemment à la wilaya de Sétif, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoudi, a déclaré que « le type de logements promotionnels aidés (LPA) qui a été relancé l’année dernière, se poursuivra cette année courante, avec la réception le mois prochain de 1 500 logements, à titre d’exemple, ainsi que d’autres logements de ce type à la fin du mois d’octobre», a-t-il indiqué. Le ministre a annoncé également dans ce sillage, qu’un« programme assez riche est en cours de préparation pour l’année prochaine, et il touchera toutes les wilayas du pays », en poursuivant que « ce programme sera réalisé par des entreprises algériennes, étatiques ou privées, et cette question sera tranchée par un appel d’offre, pour que nos entreprises prouvent leurs compétences »a-t- il ajouté. Sur ce, Beldjoudi a assuré que « ces quotas seront terminés à temps, et en cas d’erreurs lors de la réalisation de ces projets, l’entreprise s’occupera de les régler, ou elle va être sanctionnée » a-t-il fait savoir. Pour rappel, les prix de cession des logements promotionnels aidés (LPA) de type F5 ont été fixés dans un arrêté publié sur le Journal officiel n° 39. Il s’agit de l’arrêté interministériel du 25 février dernier, complétant celui du 14 mars de l’année dernière, et définissant les conditions et modalités financières, ainsi que les mécanismes de financement de la réalisation du logement promotionnel aidé. En vertu de cet arrêté, le logement collectif F5 dans les communes relevant des wilayas d’Alger, Oran, Annaba et Constantine est cédé à 5,4 millions de dinars, toutes taxes comprises, hors charges foncières.