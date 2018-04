LOGEMENTS LPA : La demande dépasse largement l’offre à Mostaganem

Un grand nombre de personnes intéressées de différents âges qui remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier de cette formule de logement ont adressé leurs dossiers dès les premiers jours de la période spécifiée pour l’opération de dépôt, ce qui a exhorté les communes impliquées dans le projet à recevoir les demandes qui ont dépassé l’offre attribuée à chaque commune. Par exemple, l’APC de Sidi Ali aurait reçu plus de 200 dossiers en une semaine alors qu’elle dispose uniquement de 100 logements, de même pour le reste des communes, à l’exemple du chef-lieu de wilaya, Hassi Mamèche, Mazagran et Bouguirat, qui réceptionnent quotidiennement et encore à ce jour des dizaines de dossiers adressés par les citoyens qui souhaitent profiter de ce type de logements. Selon des sources de la commune de Mostaganem, l’opération de réception des dossiers se déroule dans des conditions normales et que l'étude des demandes se fera plus tard afin de choisir les personnes qui remplissent les conditions et les critères nécessaires pour pouvoir bénéficier de logement LPA, soulignant que ce quota a été alloué par le ministère du Logement et de l'Urbanisme. Ce quota est considéré comme une première part dans le programme de logement dans sa nouvelle version de type promotionnel Aidé. Alors que de nombreux citoyens se sont dits préoccupés par l’inacceptation de leurs dossiers et que certains d'entre eux voient déjà leur chance s’évaporer le fait qu’ils ont appris par des rumeurs que ces logements vont être attribués à une certaine catégorie de personnes, ce qui a été complètement démenti par un responsable de la commune, qui a confirmé que les dossiers seront étudiés de manière loin de tout soupçon. Mais ce qui attire l'attention est que de nombreux citoyens n'ont pas encore compris les conditions pour pouvoir bénéficier de ce type de logement.