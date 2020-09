LOGEMENTS LOCATION-VENTE A MOSTAGANEM : Les souscripteurs d’AADL 2 protestent devant la Wilaya

Les souscripteurs présents à ce mouvement de protestation, ont soulevé plusieurs doléances afin de se faire entendre par le nouveau wali : notamment la régularisation de la situation des détenteurs des dossiers acceptés ainsi que ceux dont les recours ont été approuvés et qui n’ont pas été appelés pour payer la première tranche depuis l’année 2015, en raison du gel de l’opération suite à l’indisponibilité d’une assiette foncière pouvant contenir le site. Notons que cette action de protestation n’est pas la première du genre, puisque plusieurs actions similaires ont été observées durant ce mois où les bénéficiaires ont décidé d’organiser un sit-in chaque samedi puisqu’ils n’ont toujours pas de réponses concrètes concernant le devenir de leur dossier. De sa part, le représentant des souscripteurs a indiqué : « normalement ce problème ne doit pas se poser au niveau de notre wilaya, puisque Mostaganem dispose de plusieurs assiettes foncières pour contenir de tels projets à l’exemple des sites situés à Mazagran », précise notre interlocuteur. » Sept ans après le lancement de ce programme, les oppositions ne sont toujours pas levées et l’attente des souscripteurs devient de plus en plus insupportable, nous avons organisé cette action pacifique pour attirer l’attention les pouvoirs publics et les autorités locales sur notre problème», a-t-il ajouté. Outre cette action de protestation, les souscripteurs viennent aussi d’adresser des lettres au médiateur de le République de la wilaya et au directeur du logement, où ils demandent leur intervention pour que la situation soit réglée et qu’ils puissent de facto être sûrs d’avoir un logement en fin de compte. Les demandeurs souhaitent que les autorités trouvent rapidement une solution idoine, surtout que beaucoup parmi eux rencontrent des problèmes qui pèsent lourdement et qui nuisent à leur quotidien ; telles que les locations des logements dont les prix ne cessent d’augmenter face à leur pouvoir d’achat, surtout les pères de familles. Notons que les protestataires ont été reçus auparavant par le directeur de l’agence AADL de Mostaganem qui leur a promis de trouver des solutions à leurs problèmes.