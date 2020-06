LOGEMENTS INOCCUPES : Le ministre de l’Habitat menace de résilier les contrats

Le ministre de l’Habitat, Kamel Nasri, a fait une déclaration choc ce jeudi à l’APN en annonçant que son ministère comptait résilier « dans six mois » les contrats de propriété de tous les logements non occupés par leurs bénéficiaires. « Des commissions du ministère sont actuellement à pied d’œuvre pour lister et identifier de façon exhaustive tous les logements inoccupés avant d’engager la procédure en récupération, a avertit Kamel Nasser, nous allons les redistribuer et leurs propriétaires actuels poursuivis en justice ». Un chiffre : 800.000, c’est le nombre de logements (AADL, LPP, LPA, Social) inoccupés à l’échelle nationale, révèle le ministre devant la poignée de députés présent ce jeudi à l’APN pour la traditionnelle séance de questions orales aux membres du Gouvernement. Ce n’est pas la première fois qu’un ministre de l’Habitat évoque la problématique question des logements inoccupés.