LOGEMENTS AADL : Remise des clés aux bénéficiaires à Adrar

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud a supervisé, à Adrar, la cérémonie de remise des clés à certains bénéficiaires de logements AADL. Lors de cette cérémonie, le ministre a indiqué que cette année a connu la distribution de 67.000 logements du programme AADL au niveau national, alors que la prochaine année verra la distribution de 160.000 logements de la même formule, soulignant que toutes les mesures ont été prises pour parvenir à cet objectif. Plutôt, le ministre a inspecté un chantier d'aménagement urbain des 10 lotissements à l'ouest de la ville d'Adrar, qui comptent le total de 2.752 parcelles de terrain à usage d'habitation. L'opération comporte des travaux de réalisation des différents réseaux, de l'éclairage public et des voiries. Le ministre a souligné, dans ce sens, l'impératif lancement des différentes opérations d'aménagement urbain au niveau des différents lotissements et leur parachèvement avant l'affectation des aides financières à même d'éviter les retards de ces travaux devant nuire aux citoyens bénéficiaires après la réalisation de leurs logements. Il a appelé, en outre, à prendre en considération l'affectation d'assiettes foncières aux différentes structures publiques nécessaires parmi ces lotissements, à l'image des structures éducatives, sanitaires et autres espaces publics ayant trait à la vie quotidienne du citoyen, en respectant le caractère urbanistique local.