LOGEMENTS AADL : Des instructions pour accélérer la cadence des travaux

Le Directeur général de l’Agence nationale pour l’amélioration et le développement du logement (AADL), Tarek Belaribi a instruit, jeudi, les directeurs des projets de logements d’accélérer la cadence des travaux pour pallier le retard dû à la pandémie de COVID-19, indique un communiqué de l’Agence. M. Belaribi a donné ces instructions, lors d’une réunion d’évaluation tenue par visioconférence et après avoir écouté l’exposé des directeurs généraux adjoints ainsi que des directeurs des projets relevant de l'Agence à travers le territoire national, a précisé l’AADL dans un communiqué sur sa page Facebook. Cette réunion a été une occasion pour communiquer les chiffres sur le taux d’avancement des travaux dans les projets lancés récemment, ajoute la même source. L’AADL tient a préciser que cette réunion consacrée au suivi du taux d’avancement des projets de logements fait suite à celle tenue entre le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri et le DG de l’AADL, lors de laquelle ce dernier a présenté un bilan des projets dont les travaux seront prochainement lancés.