LOGEMENTS AADL A ORAN : 2000 unités distribuées le mois prochain

La construction de ces logements est achevée à 100%, en attendant leur distribution dès la fin du mois de juin après achèvement des travaux des aménagements externes. Pas moins de 13.000 logements de type location/vente (AADL) seront attribués à leurs bénéficiaires au nouveau pôle urbain ‘Ahmed Zabana' d'Oran avant la fin du 3ème trimestre de l'année en cours, ont annoncé jeudi dernier les services de la wilaya. L'opération de distribution de ce quota de logements se fera après la fin du raccordement des projets AADL à la canalisation principale d'assainissement par le service des Ressources en eau et l'achèvement des travaux suscités. Le wali d'Oran, Mouloud Cherifi avait présidé, jeudi dernier une réunion consacrée au dossier de l'habitat dans la capitale de l'ouest algérien exhortant, à cette occasion, les responsables concernés à accélérer la désignation des entreprises chargées des travaux des aménagements externes, surtout au pôle urbain de Oued Tlélat (8.000 logements) et des projets situés dans des daïras de la wilaya. Le chef de l'Exécutif de la wilaya d'Oran a appelé aussi à accélérer l'affichage des listes de logements sociaux par les comités de daïras, après achèvement de l'examen des dossiers dans les 3 prochains mois et mettre en place un calendrier de relogement qui s'étalera jusqu'à la fin de l'année en cours, surtout pour ceux qui ont des pré-affectations. Il a souligné qu'il faut unifier les efforts pour l'achèvement des travaux, dans les plus brefs délais. Dans ce contexte, des instructions ont été données pour le lancement prochain de l'étude des dossiers de l'habitat social. Des chefs de daïras ont été instruits pour afficher les listes des bénéficiaires, accélérer l'étude des dossiers auprès des comités de daïras, selon la cellule de communication de la wilaya. Concernant les propriétaires de logements précaires du centre-ville, un programme d'exception a été réservé portant sur le vieux bâti suivant la priorité et selon les logements disponibles. Outre les logements AADL, tous les programmes de logements publics locatifs (social) de la daïra de Bethioua à savoir : Bethioua, Aïn El-Bia et Mers El-Hadjadj, seront réceptionnés et remis à leurs bénéficiaires, avant la fin de l'année en cours, a-t-on appris de sources proches de la daïra. Il s'agit de 1.000 unités de type logement public locatif (social) dont 400 dans la commune de Bethioua, 300 à Ain El Bia et 300 à Mers el Hadjadj. Les commissions chargées des enquêtes sociales sont à pied d'œuvre. L'étude des dossiers des postulants est prévue au courant de ce mois.