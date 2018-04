LOGEMENTS ‘’AADL’’ : 50.000 unités prêtes pour la livraison

L'année de 2017 a enregistré la réalisation de plus de 300.000 unités, toutes formules confondues, reparties sur les différentes wilayas du pays, dont la prochaine livraison de 50.000 unités de logement de type ‘’AADL’, annoncée par le ministre de l’habitat, M.Abdelwahid Temmar. Cette bataille engagée par les pouvoirs publics ,tend à poursuivre la réalisation de logements, toutes formules confondues (LPL, rural, social, location-vente, LPP) et la relance de nouvelles formules à l'instar du logement promotionnel aidé (LPA) et une nouvelle formule inédite de logement dédié à la location. A ce sujet, le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, M. Abdelwahid Temmar, vient d’annoncer, hier, le samedi 07 Avril, à Alger, la prochaine distribution de 50.000 unités de logements de la formule ‘’AADL’’, a travers l’ensemble du territoire national. C’est en marge de la remise des clés aux souscripteurs au programme ‘’AADL 1’’, que le ministre a affirmé que 50.000 autres unités de ce type de logement, sont fin prêtes et n’attendent que le lancement des opérations de distribution, d’une façon régulière, a travers l’ensemble des wilayas du pays. A ce sujet, M.Temmar a encore souligné que l’agence nationale pour l’amélioration et le développement du logement (AADL) procédera incessamment à la remise des décisions de pré-affectation aux souscripteurs au programme ‘’AADL 2’’