LOGEMENTS ‘’AADL’’ : 2000 unités distribuées avant le Ramadhan à Alger

Deux mille souscripteurs du programme AADL-1 à Alger seront satisfaits avant le Ramadan. Des instructions ont été données pour le raccordement des immeubles concernés au réseau électrique, de distribution d’eau, d’assainissement et même le téléphone. Ces dernières retouches ne devraient durer plus d’une semaine. Deux mille familles recevront les clés de leur appartement avant le début du mois de Ramadan, a rapporté le quotidien ‘’El Khabar’’, soulignant que la direction de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) a instruit ses partenaires pour que les travaux de raccordement soient achevés dans un délai qui ne saurait dépasser une semaine. Le site concerné est celui de Sidi Abdellah à l’Ouest de la capitale. Les immeubles concernés sont donc achevés et n’attendent que leur raccordement aux différents réseaux. La direction de l’AADL comme la tutelle du ministère de l’Habitat compte donc honorer leur promesse de distribuer en moyenne 2000 appartements du programme AADL-1 chaque mois au niveau des différents sites de la capitale.