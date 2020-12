LOGEMENTS AADL 2 : Remise des clés d’un nouveau quota

L’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement (AADL) a annoncé jeudi le lancement d’une nouvelle opération de remise des clés au profit des souscripteurs (AADL2) affecté à des sites au niveau de Sidi Abdellah (ouest d’Alger), Bouinan (Blida) et Chaiba (nord-est de la wilaya de Tipaza). “L’Agence AADL informe les souscripteurs inscrits au programme de type Location-vente AADL 2, que l’opération de remise des clefs est désormais lancée”, a précisé la même source dans un communiqué publié sur son site web. Les projets concernés sont deux sites au niveau de Sidi Abdellah, à savoir 3.000 logements quartier 23 et 3.000 logements Aslan, quatre sites à Bouinan (4.500 Logements, 5.000 Logements quartier A, 2.600 Logements et 1.000 Logements). Cette opération concerne également le site 1.900 logements au niveau de la commune de Chaiba. A cet effet, l’Agence a invité les bénéficiaires concernés à consulter et télécharger les rendez-vous de remise des clés depuis le site Web de l’AADL (aadl.dz.com), et se présenter sur site.