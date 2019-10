LOGEMENTS AADL 1 : Remise des clés d’un nouveau quota à Alger

L’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement (AADL) a entamé une nouvelle opération de remise des clés au profit des souscripteurs 2001-2002 (AADL1) de la wilaya d’Alger, et qui concerne plusieurs sites à Sidi Abdellah, Bouinan, Ain El Malha et Ouled Fayet. « L’AADL, porte à la connaissance des bénéficiaires du programme de logements location-vente 2001-2002 (wilaya d’Alger) concernés par la livraison, qu’ils peuvent procéder via site web au retrait des RDV de remise des clés à partir du 02 octobre en cours (Après-midi) », a précisé l’Agence dans un communiqué publié sur son site officiel. Les sites concernés par cette opération sont les 2.173 logements Sidi Abdellah Q29, 5.000 logements Kur Sidi Abdellah , 3.000 logements Aslan Sidi Abdellah, Q 28-29 logements Site 1 et 2 , 3.100 logements Bouinan et les 3.000 logements Bouinan. Ils s’agit également des sites 2.600 logements Bouinan, 2.000 logements Bouinan , 5.000 logements Bouinan , 1.500 logements Ain El Malha, ainsi que le site 1.500 logements Ouled Fayet. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la finalisation du programme de logements de type location-vente 2001-2002.