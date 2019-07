LOGEMENTS A SIDI BEL ABBES : Lancement prochain du projet de 512 LLP

Selon le premier responsable de l'exécutif, la wilaya a bénéficié d’un quota conséquent de 512 logements locatifs promotionnels, dont une partie de 50% sera réservée à la location et le reste destiné à la vente. Ce projet, a-t-il ajouté, sera lancé dans les chefs-lieux des daïras de Sidi Bel-Abbés, Ben Badis, Sfisef et Télagh, en attendant l’application des modalités à l’accès de ce type de logement et les conditions d’éligibilité des souscripteurs pour en bénéficier. Le mode de paiement ainsi que les formalités à remplir, seraient du ressort du ministère de l’habitat. Le wali a tenu à rappeler que cette nouvelle formule permettrait de résoudre le problème de logement au niveau de la wilaya, de diversifier l’offre et d’absorber la forte demande en la matière en expliquant que les entreprises BTPH de Sidi Bel-Abbès seront appelées à prendre en charge les travaux de réalisation, dès le lancement du projet, et faire preuve de détermination afin d'achever les œuvres dans les délais impartis , en vertu des normes exigées et mises en vigueur.