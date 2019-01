LOGEMENTS A ORAN : Plus de 400 unités LPA seront distribuées en mars prochain

Sur instruction du wali d'Oran, M. Mouloud Chérifi et en application du programme du Président de la République, son excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika, concernant le défi à relever en matière de construction de logements pour la finalisation des chantiers de type promotionnels aidés qui sont en cours de réalisation, il y a 980 unités qui relèvent de l’ancienne formule dont les assiettes de terrain sont réparties au niveau de 03 daïras : Arzew, Messerghine et Bethioua.Parmi les 980, plus de 400 logements seront distribués en mars répartis comme suit : 110 à El Mohgoun ,122 et 178 à Bethioua et 193 à Messerghine. Dans le même cadre, il a été signalé que les quelque 500 logements restants vont être réceptionnés vers la fin de l’année en cours. Il est programmé, également, la construction de 300 logements LPA qui relèvent notamment de la nouvelle formule répartis comme suit : 100 à Messerghine ,100 à Oued Tlelat et 100 à Ras El Ain .Des avis d’appels d’offres ont été lancés concernant les 03 sites. 02 bureaux d’études ont déjà été choisis pour les 02 sites d’Oued Tlelat et de Ras El Ain. Aussitôt les différentes procédures terminées, les entreprises qui seront désignées pour, notamment, chapoter les travaux qui relèvent des 03 chantiers seront, en effet, sur le terrain et les travaux débuteront vers la fin du mois de mars.