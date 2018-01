LOGEMENT : Temmar annonce le LLP, une nouvelle formule

En effet, quelques jours après l’annonce de la relance prochaine de la formule de logement LPA, le ministre de l’Habitat a annoncé le lancement prochain d’une nouvelle formule, le logement LLP en l’occurrence. Le ministre, qui n’a pas dévoilé davantage de détails, a fait savoir que ‘’cette formule est disponible à l’échelle mondiale, et nous travaillons pour permettre aux familles algériennes d’en bénéficier’’. ‘’Il y aura des avantages pour les familles, et nous sommes à l’étape de préparation’’, a-t-il indiqué. Concernant le LPA, Temmar a annoncé que le décret exécutif relatif à la formule LPA, qui comprend plus de 70 000 unités, est en phase de signature. Lors d'une réunion avec les directeurs du logement des wilayas, le ministre a souligné la nécessité de parachever le cadre final de cette formule avant la signature du décret dans les prochains jours et la promulgation de l'instruction. "Le décret exécutif commun qui a connu plusieurs modifications sera signé dans les prochains jours", a indiqué M. Temmar. Lors de cette réunion, il sera procédé, en collaboration avec les directeurs du logement des 48 wilayas et avec l'ensemble des cadres du ministère, à l'élaboration de l'instruction qui doit prévoir les différents points concernant la formule LPA. Cette formule compte 70 000 unités et peut être revue à la hausse, a précisé le ministre. Au cours de la semaine prochaine, une instruction sera adressée aux walis, qui prévoit les modalités d'encadrement de l'opération avec les directeurs du logement et les promoteurs publics. Le ministre a appelé les responsables locaux à mettre l'accent sur l'encadrement final de l'opération, à faire des propositions, à suivre les programmes de près et à soumettre des rapports hebdomadaires au ministère. Il a également instruit les responsables d'informer le ministère de tous les problèmes signalés au niveau des chantiers en temps opportun, affirmant que "le directeur de l'urbanisme est le représentant du ministère dans la wilaya et nous l'avons investi de toutes les prérogatives".