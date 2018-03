LOGEMENT SOCIAL A MOSTAGANEM : 610 unités distribuées à Hchem

Six cent dix (610) familles viennent de bénéficier, à l’occasion du lundi 19 mars 2018, de logements sociaux dans la zone de « Hchem », Commune de Sayada. La cérémonie de remise symbolique des clés eut lieu, à même le site de l’implantation des dits logements, par le wali, M. Mohamed-Abdennour Rabehi, accompagné des élus et autres personnalités des autorités locales. Parmi ce quota, 146 logements ont été attribués dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire (RHP) et l’opération d’installation des attributaires a nécessité un déménagement ainsi que la démolition de l’habitat précaire, évacué de ses occupants, à travers les lieux concernés et ce, dans la même journée. Dans ce cadre, M. le wali de la wilaya de Mostaganem, Abdennour Rabehi, qui a suivi de près ce relogement et a déclaré que cette opération sera achevée entièrement, en tous cas, avant le mois du Ramadhan. Il a ajouté, par ailleurs, qu’il y a un programme de réalisation de 14.000 unités d’habitat, dans diverses formules ;en ce sens, a-t-il précisé, des travaux seront lancés ,dès le 2eme trimestre de l’année en cours pour la réalisation de 4.800 autres logements, dans la perspective d’arriver à concrétiser les 19.200 unités de logement, inscrites. A cette occasion, M. le wali n’a pas manqué de tranquilliser les citoyens pour ce qui concerne la distribution des logements qui, dit-il, dépend de leur achèvement ainsi que des travaux d’aménagement complémentaire, relatifs à l’extérieur de l’habitat.