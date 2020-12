LOGEMENT RURAL : Un quota supplémentaire de 500 aides pour M’sila

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a annoncé, au terme de sa visite de travail effectuée mardi dans la wilaya de M’sila, 500 aides financières supplémentaires au logement rural au titre de l’exercice 2020 en appui au programme de logement accordé à la wilaya. Invité de radio M’sila, M. Djerad a indiqué qu’outre les projets de logements lancés, inaugurés et attribués durant sa visite, il a été décidé d’ajouter un quota d’aides financières au logement rural en vue d’améliorer les conditions de vie des habitants de plusieurs régions de la wilaya. Le Premier ministre a déclaré qu’après l’inauguration de 2000 places pédagogiques à l’institut d’éducation physique et sportive, il est devenu impératif de donner à cette structure une dimension régionale surtout que la position de M’sila au milieu de plusieurs wilayas dont Djelfa, Batna, Bordj Bou Arreridj et Sétif l’habilite à jouer un rôle fondamental dans la formation supérieure en sport. Concernant le réseau routier local, M. Djerad a estimé qu’il " a grand besoin de modernisation", affirmant que M’sila qui relie les quatre régions du pays et constitue "le cœur battant de l’Algérie" sera intégrée aux wilayas concernées par les projets à réaliser en 2021 pour améliorer les performances de ce secteur. Il a également dit s’attendre que le secteur de la santé dans la wilaya connaisse une évolution dès la réception du projet de réalisation d’un hôpital de 240 lits lancé par le premier ministre ce mardi dont les travaux devront être exécutés en 32 mois.