LOGEMENT : Plus de 53000 logements livrés à Blida

L'année 2019 qui s'achève, la wilaya de Blida a relevé le défi du parachèvement et de la livraison d’un total de 53.089 logements (toutes formules confondues), en dépit d'un manque criard accusé en assiettes foncières, selon le directeur local du secteur. "En dépit du manque en assiettes foncières accusé par la wilaya, cette dernière a réussi la gageure de parachèvement et réception de pas moins de 53.089 logements (toutes formules confondues), en 2019, -une première à l’échelle locale-", s'est réjoui Tarek Souissi. Il a signalé la distribution sur ce total de logements, de plus de 10.000 unités, durant cette même année, au moment où le reste des projets (de logements) achevés et clôturés, entre fin janvier et juin 2020, "seront attribués, dés le parachèvement des enquêtes sociales et autres études des dossiers confiées aux commissions de daïras, pour s’assurer de l’éligibilité de leurs bénéficiaires", a expliqué le même responsable. M.Souissi, qui a cité le déficit en foncier à l’origine du retard accusé dans le lancement de nombreux programmes de logements à Blida, s’est félicité de l’orientation prise, par les autorités locales, pour contourner ce problème, en décidant "l’implantation des nouveaux programmes affectés à la wilaya, sur les assiettes libérées suite au relogement des familles occupants des constructions précaires, outre l’exploitation du foncier constructible sur les monts et hauteurs de la wilaya", a-t-il informé. Cette "relance du secteur", est également le résultat, a-t-il ajouté, de la création de nouvelles villes et pôles urbains affectés à la wilaya, notamment, la ville nouvelle de Bouinane, programmée pour abriter 50.000 logements de différents types, outre les pôles urbains de Meftah(10.500 logements AADL) et de Bouàrfa(4.000 logements AADL). Sachant que ces nouvelles villes et pôles urbains ont été dotés de toutes les commodités vitales (sanitaires, éducatives, administratives et sécuritaires) nécessitées pour assurer un cadre de vie idoine à leurs habitants, outre des routes et des pôles technologiques, industriels, commerciaux et de services, sont actuellement en réalisation, a souligné M. Souissi.