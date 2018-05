LOGEMENT PROMOTIONNEL AIDE : Des prix variables selon les wilayas

Ainsi, les prix pour les logements LPA dans les communes relevant des wilayas d’Alger, Oran, Constantine, et Annaba ont été définis à 2.500.000 Dinars (250 millions de centimes) pour les logements de type F2, 3.500.000 Dinars (350 millions de centimes) pour les logements de type F3 et 4.400.000 Dinars (440 millions de centimes) pour les logements de type F4. Dans les communes relevant des hauts plateaux et les chefs-lieux des wilayas du Sud du pays, les prix ont été arrêtés à 2.200.000 Dinars (220 millions de centimes) pour les logements de type F2, 3.100.000 Dinars (310 millions de centimes) pour les logements de type F3 et 3.900.000 Dinars (390 millions de centimes) pour les logements de type F4. Dans les autres communes relevant des wilayas du Sud, le prix de 2.600.000 Dinars (260 millions de centimes) a été défini pour un logement individuel avec cour et terrasse accessible, en clos et couvert. Pour toutes les autres communes du territoire national, le prix de 2.300.000 Dinars (230 millions de centimes) a été défini pour les logements de type F2, les logements de type F3 coûteront quant à eux 3.300.000 Dinars (330 millions de centimes) tandis que les logements de type F4 seront cédés pour 4.100.000 Dinars (410 millions de centimes).