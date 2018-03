LOGEMENT : Les bénéficiaires d’un F2, sont éligibles à l’AADL

Du nouveau pour les logements AADL, Le Directeur général de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL), M. Saïd Rouba, a révélé le dimanche dernier sur la chaine ‘’Ennahar TV’’ que désormais, les citoyens occupant des appartements dont la superficie ne dépasse pas les 50 m2, soit des F2, peuvent bénéficier d’un logement AADL. Une décision, qui fera sans doute beaucoup d’heureux, puisque permettra à de nombreux citoyens vivant dans des espaces exigus de souscrire à un programme public et donc postuler à un nouveau logement plus spacieux. D’ailleurs, depuis que cette décision a été rendue publique, 7 000 dossiers de recours formulés par des citoyens déjà propriétaires de logements F2, ont été déposés à l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement, tandis que 2 000 ont été refusés, déclare Saïd Rouba en ajoutant dans la même optique, que l’enquête sur les souscripteurs AADL2 a été achevée avec l’acceptation de plusieurs recours. En outre, le DG de l’AADL affirme que les souscripteurs ayant perdu leur travail ou ayant bénéficié d’une augmentation de leurs salaires ne seront pas exclus.