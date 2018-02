LOGEMENT : Le LPP désormais accessible aux émigrés

Les logements LPP sont désormais ouverts aux émigrés. Depuis le 1er février, les Algériens de l’étranger peuvent acquérir ces Logements promotionnels publics via le site de l’ENPI dans 24 wilayas. Les prix des logements de type F3, F4 et F5 est fixé à 95 000 DA le m2. La souscription se fera en ligne sur le site de l'AADL qui, selon le ministre Temmar, «comprend tous les mécanismes et procédures à suivre pour bénéficier de cette formule d'habitat». A toutes fins utiles, nous rappelons que la formule LPP est pilotée par l'Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI). Le plus important n'est pas là. Nous n'en sommes qu'à la première étape d'une opération longtemps promise qui se met, enfin, en place. Il a souvent été dit, par les uns et les autres, que les Algériens résidant à l'étranger demandent, au même titre que leurs compatriotes restés au pays, du droit au logement subventionné par l'Etat. Ce qui peut sembler légitime. Sauf qu'aucune donnée fiable n'existe pour quantifier cette demande. C'est pourquoi, Temmar a bien fait de préciser que cette souscription en ligne «servira en premier pour connaître le nombre exact de la demande qui sera exprimée et situer géographiquement cette demande, pour élaborer un programme en conséquence».